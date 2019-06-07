56-летнего «оружейного барона» осудили на 3,5 года

07.06.2019 12:02 280

Оперативниками Жиздринского района было установлено, что 56-летний местный житель незаконно хранит и продает боеприпасы, сообщила пресс-служба МВД в пятницу, 7 июня.

Гражданин продал различные снаряды и 5-литровую канистру с тротилом за 80 тысяч рублей полицейскому, который осуществлял «контрольную закупку».

Позже мужчина уже вместе с подельником продал две авиационные бомбы типа ФАБ -100 за 100 тысяч рублей также сотруднику полиции.

При обыске в сарае у «оружейного барона» были обнаружены и изъяты части еще двух таких же бомб, а также две гранаты Ф-1.

Решением суда гражданин был приговорен к 3,5 годам тюрьмы. Его подельник отделался условным сроком.

Фото: Pixabay.com