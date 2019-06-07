Боровчанин фиктивно прописал у себя 47 иностранцев

Сотрудники полиции Боровского района проверили квартиру, в которой по документам было зарегистрировано 47 иностранцев.
При осмотре помещения следов проживания иностранных граждан стражи порядка не зафиксировали, сообщила пресс-служба МВД в пятницу, 7 июня.
Кроме того соседи рассказали, что посторонние в их доме не проживают.
Выяснилось, что владелец квартиры получал по 1 000 рублей за каждую фиктивную прописку.
В отношении гражданина было возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет». Нарушителю грозит до 3 лет тюрьмы.
Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.
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