Боровчанин фиктивно прописал у себя 47 иностранцев

07.06.2019 11:09 87

Сотрудники полиции Боровского района проверили квартиру, в которой по документам было зарегистрировано 47 иностранцев.

При осмотре помещения следов проживания иностранных граждан стражи порядка не зафиксировали, сообщила пресс-служба МВД в пятницу, 7 июня.

Кроме того соседи рассказали, что посторонние в их доме не проживают.

Выяснилось, что владелец квартиры получал по 1 000 рублей за каждую фиктивную прописку.

В отношении гражданина было возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет». Нарушителю грозит до 3 лет тюрьмы.

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.