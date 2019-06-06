Водитель иномарки «догнал» ВАЗ и травмировал его шофера

06.06.2019 15:58 239

Две легковые машины столкнулись в среду, 5 июня, на перекрестке дороги «Вязьма-Калуга» и калужской улицы Деловая.

ДТП произошло в 8 утра. По предварительным данным водитель «Фольксвагена» не соблюдал дистанцию и «догнал» легковушку ВАЗ, которая ехала в одном с ним направлении.

В результате различные травмы получил 34-летний водитель отечественной машины, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД.

Фото: УГИБДД по Калужской области.