Бывших ЗЭКов заставили обследоваться на туберкулез

06.06.2019 13:36 89

В Людиновском районе 12 освободившихся из мест лишения свободы не проходили профилактические осмотры на туберкулез, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в четверг, 6 июня.

Это угрожает как их собственному здоровью, так и окружающим.

Прокуратура обратилась в суд, который обязал 8 бывших ЗЭКов пройти обследование. Дела еще четверых пока не рассмотрены.