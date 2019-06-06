Два лесных пожара потушили в области за сутки

06.06.2019 08:44 201

В среду вечером, 5 июня, загорелся лес в двух районах Калужской области.

Первый пожар начался в 17:30 в нескольких километрах от деревни Лопатино Жуковского района. Горела лесная подстилка на площади 1,2 га. Огонь потушили 15 человек.

Затем в 19:20 загорелся лес в 8 км от Корекозево Перемышльского района. Пламя охватило 0,16 га лесной подстилки. С ним справились 10 огнеборцев, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области