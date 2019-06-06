Электроэнергию отключат на некоторых улицах Калуги и в пригородах в четверг

06.06.2019 07:05 47

6 июня, в четверг планово отключат электроэнергию в Калуге и пригородах, сообщил филиал «Калугаэнерго». С 09:00 до 19:00 электричества не будет: Ольговка,

Черновский Хутор,

Георгиевское (частично),

СТ Надежда (частично),

Будаково (частично),

Пушкино (частично),

Никольское (частично),

Доможирово (частично). С 08:00 до 17:00 обесточат: Косарево (частично) С 05:30 до 17:00 без электроэнергии останутся: ул.Терепецкая, д. 1,29-43,13а,16,19,20,22,24,27,29,30,30а,31,36;

пер.Станционный, д. 18-26. Телефон для справок: 56-56-09. Фото: Pixabay.com



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