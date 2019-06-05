Фундамент усадьбы академика Ипатьева расчистили в Товарково

05.06.2019 20:55 148

Усадьба академика Ипатьева располагалась на правом берегу Угры напротив Товарково с 1905 по 1936 годы. Выдающийся ученый-химик вынужденно эмигрировал из России в Америку, где изобрел октановый бензин. Сотрудники нацпарка «Угра» расчистили остатки фундамента дома и старые аллеи. Кроме того установили большой информационный щит, сообщила пресс-служба НП «Угра» в среду, 5 июня. Фото: пресс-служба НП «Угра».



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