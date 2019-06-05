Почти 54 000 звонков поступило в службу 112 за май

05.06.2019 16:31 223

В мае операторы системы 112 Калужской области приняли 53847 звонков и сообщений, сообщила пресс-служба МЧС в среду, 5 июня.

Чаще всего жители области звонили, чтобы вызвать полицию - 5303 раза и скорую - 6449 раз.

Также было принято 348 межрегиональных вызовов.

10 раз была оказана психологическая поддержка.

Звонки, расцененные как детская шалость, составили около 3% от общего количества.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.