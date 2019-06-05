Специалиста администрации оштрафовали за нарушение закона о госзакупках

05.06.2019 15:54 340

Прокуратура Ферзиковского района выявила, что специалист администрации СП «Поселок Ферзиково» нарушил одно из положений закона 44-ФЗ о госзакупках.

Сотрудник с нарушением срока разместил отчет о закупках за 2018 год в единой информационной системе, сообщила пресс-служба ведомства в среду, 5 июня.

В этой связи был составлен протокол. Должностное лицо оштрафовали на 15 тысяч.

Фото: пресс-служба прокуратуры по Калужской области