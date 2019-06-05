Покупателям велосипедов напомнили о правилах ПДД

05.06.2019 13:16 277

Начальник Жуковского ГИБДД наведался в магазины по продаже велосипедов.

Там чиновник побеседовал с покупателями и напомнил о том, велосипедистам необходимо иметь светоотражающие элементы и защитную амуницию.

А также, что родители несут ответственность за нарушения, совершенные их малолетними детьми.

Продавцам велосипедов были вручены листовки-памятки для будущих покупателей, сообщила пресс-служба ГИБДД в среду, 5 июня.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Калужской области.