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Водоканал планирует закончить ремонты текущего года в июле

05.06.2019 13:14 0 277
Водоканал планирует закончить ремонты текущего года в июле

На текущий год запланировано переложить 15 километров сетей водоснабжения и водоотведения, сообщила пресс-служба ГП «Калугаоблводоканал» в среду, 5 июня.

Работы по строительству водоводов по улицам Никитина, Пухова, Ленина, Грабцевское Шоссе и Рылеева завершены. Осталось подключить жильцов.

Замена канализационных коллекторов по улицам Грабцевское Шоссе, Пушкина и переулке Малинники находится на завершающей стадии.

Все ремонты текущего года предприятие планирует завершить в июле. После их окончания специалисты приступят к работам, отнесенным на следующий год.

Фото: пресс-служба ГП «Калугаоблводоканал».


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