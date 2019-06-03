«Рено» вылетел в кювет в Ферзиковском районе

2 июня, в воскресенье, около 14:30 на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП в деревне Переделки Ферзиковского района.
Автомобиль «Рено» вылетел в кювет.
В результате происшествия один человек пострадал, сообщила пресс-служба МЧС.
На месте аварии работали 9 человек: спасатели, патруль ГИБДД, бригада скорой помощи.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.
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