«Рено» вылетел в кювет в Ферзиковском районе

03.06.2019 14:48 104

2 июня, в воскресенье, около 14:30 на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП в деревне Переделки Ферзиковского района. Автомобиль «Рено» вылетел в кювет. В результате происшествия один человек пострадал, сообщила пресс-служба МЧС. На месте аварии работали 9 человек: спасатели, патруль ГИБДД, бригада скорой помощи. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



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