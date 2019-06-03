Парочка пойдет под суд за воровство просроченных консервов

03.06.2019 14:16 147

В Людиновском районе супружеская пара обнаружила, что взломан замок в принадлежащем им здании бывшего магазина.

Из помещения украли: самодельный сварочный аппарат, два компрессора от промышленных холодильников, металлическую лестницу, 12 банок горошка и 12 банок кукурузы.

Консервы были просрочены.

Подсчитав убытки, женщина вышла на улицу и увидела рядом на лавочке пьяного мужчину. Она расспросила возможного очевидца.

Гражданин заявил, что видел выходящих из помещения цыган.

Супруги обратились с заявлением о краже в полицию.

Оперативники провели расследование и установили личности подозреваемых, сообщила пресс-служба МВД в понедельник, 3 июня.

Ими оказались неоднократно судимая местная жительница и ее сожитель – тот самый мужчина на лавочке. Парочке грозит до 5 лет тюрьмы.

Фото: пресс-служба УМВД России по Калужской области.