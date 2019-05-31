Полицейские региона посоревновались в автомобильном многоборье

31.05.2019 15:25 138

Участники соревновались в скоростной стрельбе, знаниях ПДД и профессиональном маневрировании, сообщила пресс-служба МВД в пятницу, 31 мая.

Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter

Ещё строки

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!