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Полицейские региона посоревновались в автомобильном многоборье

31.05.2019 15:25 0 138
Полицейские региона посоревновались в автомобильном многоборье

На днях прошли соревнования по автомобильному многоборью среди сотрудников МВД региона.

Участники соревновались в скоростной стрельбе, знаниях ПДД  и профессиональном маневрировании, сообщила пресс-служба МВД в пятницу, 31 мая.

После подсчета баллов лучшими оказались калужские стражи порядка.

Второе и третье места заняли малоярославецкие и людиновские полицейские.

Фото: пресс-служба МВД России по Калужской области.


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