Сухиничские заключенные сделают мебель для чиновников Малоярославца

31.05.2019 13:21 53

Администрация Малоярославецкого района заказала офисную мебель в УФСИН по Калужской области, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 31 мая. Делать столы и шкафы будут осужденные сухиничской ИК-5, где функционирует цех по производству продукции из ЛДСП. Фото: пресс-служба УФСИН России по Калужской области.



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