Полигон ТБО в деревне Тимашово захватит жилую зону

31.10.2018 14:29 441

«Калужский региональный экологический оператор» заказал новый проект санитарно-защитной зоны полигона ТБО в деревне Тимашово, сообщает 31 октября портал Obninsk.name.

На работы подрядчикам отводится 85 календарных дней, плюс срок, в течение которого должно быть получено положительное экспертное заключение. Стоить это будет порядка 2 000 000 рублей. Предполагается, что разработка нового проекта и, соответственно, новые затраты, связаны с изменениями в законодательстве.

По словам специалистов, не исключено, что новая санитарно-защитная зона свалки может быть больше предыдущей, и, возможно, даже захватит жилой сектор.