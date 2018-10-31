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Полигон ТБО в деревне Тимашово захватит жилую зону

31.10.2018 14:29 1 441
Полигон ТБО в деревне Тимашово захватит жилую зону

«Калужский региональный экологический оператор» заказал новый проект санитарно-защитной зоны полигона ТБО в деревне Тимашово, сообщает 31 октября портал Obninsk.name.

На работы подрядчикам отводится 85 календарных дней, плюс срок, в течение которого должно быть получено положительное экспертное заключение. Стоить это будет порядка 2 000 000 рублей. Предполагается, что разработка нового проекта и, соответственно, новые затраты, связаны с изменениями в законодательстве.

По словам специалистов, не исключено, что новая санитарно-защитная зона свалки может быть больше предыдущей, и, возможно, даже захватит жилой сектор.

 


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