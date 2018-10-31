Полигон ТБО в деревне Тимашово захватит жилую зону

«Калужский региональный экологический оператор» заказал новый проект санитарно-защитной зоны полигона ТБО в деревне Тимашово, сообщает 31 октября портал Obninsk.name.
На работы подрядчикам отводится 85 календарных дней, плюс срок, в течение которого должно быть получено положительное экспертное заключение. Стоить это будет порядка 2 000 000 рублей. Предполагается, что разработка нового проекта и, соответственно, новые затраты, связаны с изменениями в законодательстве.
По словам специалистов, не исключено, что новая санитарно-защитная зона свалки может быть больше предыдущей, и, возможно, даже захватит жилой сектор.
|
Прокуратура вернула Боровскому району похищенные земли 31.10.2018 18:22
Более 600 000 заплатил виновник ДТП за возврат своего железного коня 31.10.2018 18:07
«Шкода» перевернулась в Износковском районе 31.10.2018 14:37
За минувшие сутки на дорогах области пострадали 10 человек 31.10.2018 12:15
Сирота получит право на жилье с помощью прокуратуры 31.10.2018 11:57
Укравшую планшет воровку нашли, а гаджет ищут 31.10.2018 11:36
Калужане украли из подъезда дверь, но быстро попались 31.10.2018 10:44
Шесть лет тюрьмы светит воришке за 19 аккумуляторов 31.10.2018 10:31
В Малоярославце сгорел большегруз 31.10.2018 09:40
48 000 рублей потеряла калужанка, поверив мошеннику 31.10.2018 09:19
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|Порадовала (0%)
|Возмутила (0%)
|Опечалила (0%)
|Не зацепила (0%)
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: