Предпринимателя приговорили к общественным работам за контрафактные часы

29.10.2018 15:47 149

Жительницу Мосальска признали виновной в торговле контрафактными часами, сообщила в понедельник, 29 октября, пресс-служба областной прокуратуры.

В марте этого года женщина купила поддельные часы с маркировками «Swatch AG» , «Calvin Klein Trademark Trast», «Patek Philippe SA Geneve», «Guccio Gucci SPA». Она перепродавала их в своей палатке.

В апреле часы изъяли полицейские.

За торговлю контрафактом женщину приговорили к 160 часам общественных работ.