Фура протаранила ограждение на платном участке Киевской трассы

29.10.2018 15:46 163

Воскресным утром, 28 октября, водитель на фуре «Даф» протаранил ограждение на трассе М3 «Украина».

ДТП произошло в 4:55. Водитель ехал со стороны Москвы в сторону Брянска и врезался в ограждение на 150-м километре трассы, в районе развязки с калужской окружной дорогой, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД.

Шофер получил различные травмы.