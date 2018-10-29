Байкер «догнал» легковушку у Гагаринского моста

24-летний мотоциклист на «Хонде» столкнулся в субботу, 27 октября, с ВАЗ-212140 на въезде на Гагаринский мост в Калуге.
ДТП произошло в 15:25. По предварительным данным, байкер ехал на слишком большой скорости и не соблюдал дистанцию до легковой машины. В результате он врезался в «Ниву» сзади.
Мотоциклист получил различные травмы, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД.
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