Некачественную шаурму продавали в области

26.10.2018 15:11 580

Специалисты калужского Роспотребнадзора после жалоб покупателей проверили две точки, в которых продавали шаурму, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 26 октября.

Исследование показало, что в проверенных заведениях шаурма не отвечала нормативным требованиям. Полуфабрикаты хранились неправильно и все вместе. Журнала оценки качества ингредиентов не было, а значит неизвестно, насколько свежими они были. Сотрудники не прошли обучение гигиене.

Предпринимателей оштрафовали в общей сложности на 25 тысяч рублей. Недостатки они устранили.