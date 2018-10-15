Север и центр Калуги ждут трудности с водой

Завтра, 16 октября, в центре Калуги с 9:00 подача холодной воды будет вестись под слабым давлением. В северной и северо-западной частях города холодное водоснабжение будет отсутствовать или подаваться слабо, сообщает пресс-служба Калужского водоканала.
Трудности с водоснабжением будут связаны с ремонтными работами на сетях.
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