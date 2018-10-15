Наркодилера с партией героина задержали в Обнинске

15.10.2018 11:08 82

На днях 30-летнего гражданина одной из соседних республик, временно проживающего в Обнинске, задержали в Обнинске.

При обыске полицейские изъяли у него 5 свертков с героином, общей массой более 9,7 грамма. Наркотики предназначались к сбыту наркозависимым гражданам наукограда, считают стражи порядка.

Наркодилер задержан, ведется следствие, сообщает пресс-служба регионального УМВД.