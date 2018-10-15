«Копейка» и «Калина» не поделили дорогу

15.10.2018 08:49 212

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В результате аварии пострадал человек, подробности происшествия уточняются, сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС. Всего в ликвидации последствий столкновения автомобилей участвовали 9 человек и 3 единицы техники.

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