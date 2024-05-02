Проблемную школу в Калужской области пообещали достроить до конца года

Как мы уже рассказывали, на длинных выходных жители села Лопатино Тарусского района записали обращению к президенту России. Они рассказали о проблеме со строительством школы.

Учебное заведение должны были открыть еще в конце 2022 года, но работы не завершены до сих пор. В четверг, 2 мая, ситуацию прокомментировало министерство образования и науки Калужской области.

- К сожалению, подрядная организация не смогла выполнить свои обязательства и завершить стройку вовремя, - заявили в минобре. - Ряд проблем, связанных со строительством, удалось решить. До конца 2024 года здание школы будет достроено.