В Калужской области поддержат участников предметных олимпиад

Реализацию национального проекта «Образование» в понедельник, 22 апреля, обсуждали на заседании правительства региона.

Отмечается, что за пять лет построены 10 и капитально отремонтированы 29 зданий школ.

В малых городах и сельских школах созданы 157 «Точек роста». Также в 25 селах отремонтированы спортзалы. Цифровое оборудование получили 274 школы.

В ходе обсуждения губернатор Владислав Шапша поддержал предложение молодёжного правительства о поддержке желающих участвовать в предметных олимпиадах.

- Тех ребят, которые в этом заинтересованы, надо поддержать, - поручил он Минобразования. - Надо посмотреть, как мы могли бы простимулировать ведущих преподавателей на участие в этой подготовке.