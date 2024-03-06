Для школьников Калужской области подготовили онлайн-урок по кибербезопасности

Его создали цифровая экосистема МТС совместно с благотворительным фондом «Система».

Дети узнают о современных способах защиты от киберугроз и ИТ-профессиях будущего. Урок рассчитан на учащихся средней школы, учителей, родителей и поднимает ключевые темы цифровой гигиены и профориентации в современной ИТ-отрасли.

Онлайн-урок «Кибербезопасность» предназначен для самостоятельного или семейного просмотра, а также для организации тематического урока в школах. Учителя смогут использовать видео в качестве методического материала для подготовки профориентационных занятий.

Урок сопровождают тематические тесты-викторины, разработанные для закрепления полученного материала.

Зрители урока узнают, как сделать пребывание в сети безопасным, какие современные способы защиты информации сегодня используются в крупных компаниях. Для съемок урока авторы побывали в офисе «МТС Диджитал» в Москве и выяснили, как там организован рабочий процесс.

Урок доступен к просмотру для всех желающих на профориентационной онлайн-платформе «Лифт в будущее» и в сообществе платформы в социальной сети «Вконтакте».