Директор школы в Калужской области награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Президентским указом отмечена руководитель школы №12 Сухиничей Татьяна Кулабухова, сообщил 5 марта министр образования и науки региона Александр Аникеев.

Он напомнил, что ранее такую награду получали только два калужских педагога.

В 2020 году были отмечены заслуги директора Ерденевской средней школы Малоярославецкого района Петра Бобылева, а в 2022 - директора Людиновского индустриального техникума Владимира Харламова.