Заболеваемость ОРВИ резко выросла в Калужской области

Новые данные в понедельник, 29 января. опубликовал региональный Роспотребнадзор.

С 22 по 28 января к врачам обратились 9535 человек. Это сразу на 22,6% больше, чем было на предыдущей неделе.

Пороговые значения превышены на 21,5% за счет взрослых. Среди детей больных меньше, чем было в среднем в предыдущие годы.

Также за неделю зафиксированы 50 случаев гриппа.

В больницы попали 45 человек.