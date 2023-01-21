В Калуге выставили гравюру XVII века

Гравюру «Отец семейства» голландского автора XVII века Адриана ван Остаде продемонстрировали в Калуге на выставке одного произведения в музее изобразительных искусств.

Работа была создана в 1648 году.

Как рассказали организаторы, офорт «Отец семейства» посвящен теме досуга крестьянина. Мужчина кормит ребенка, жена стоит возле огня с пеленкой, а еще один малыш черпает ложкой из горшка.

Произведения Адриана ван Остаде хранятся в галереях Амстердама, Гааги, Парижа, Берлина, Дрездена, Мюнхена, Вены и Санкт-Петербурга.

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