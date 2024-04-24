На Пушкинский праздник в Калужскую область приедут 10 тысяч гостей

Об этом 23 апреля сообщил министр культуры региона Павел Суслов по итогам заседания оргкомитета по подготовке и проведению празднования 225-летия со дня рождения А.С. Пушкина.

Мероприятия пройдут в Полотняном Заводе 25 мая.

- Обсудили с коллегами вопросы безопасности и логистики на Пушкинском празднике, а генеральный директор Калужского объединенного музея-заповедника Виталий Бессонов доложил о ходе благоустройства территории возле дома Щепочкина, где будет одна из основных праздничных площадок, - прокомментировал Суслов.