В Товарково предложили создать муниципальный театр

Он может появиться на базе Детского дома культуры.

Этот вопрос обсуждали на личном приеме, который 23 апреля провел министр культуры и туризма Калужской области Павел Суслов.

- Но здание требует ремонта, - подчеркнул он. - Также жители деревни Редькино Дзержинского района просят отремонтировать местный Дом культуры. Будем направлять заявки на рассмотрение в Минкультуры РФ в следующую заявочную кампанию.