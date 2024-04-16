В Калужской области построят два новых Дома культуры

Работы пройдут в нынешнем году в рамках регионального проекта «Культурная среда», входящего в национальный проект «Культура».

Новые учреждения появятся в поселке Молодёжный Мещовского района и в деревне Радождево Сухиничского района. Также здания домов культуры отремонтируют в Барятинском, Людиновском, Тарусском, Сухиничском и Ульяновском районах.

- В областном бюджете на указанные цели предусмотрены средства в сумме 132,6 миллиона рублей, в том числе средства федерального бюджета – 90,1 миллиона, - сообщила 16 апреля министр финансов Калужской области Валентина Авдеева.