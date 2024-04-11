В Калуге пройдет выставка «Космос в кадре»

Ее открытие в музее космонавтики намечено на пятницу, 12 апреля.

Выставка посвящена научной фантастике о космосе.

- Неизвестные планеты и удивительные существа, жизнь в других галактиках, робототехника – все это до сих пор является неиссякаемым источником вдохновения для кинематографистов, - рассказал министр культуры и туризма нашего региона Павел Суслов.

В Калуге покажут, например, костюм робота Бармалея из фильма «Через тернии к звездам», флип из фильма «Гостья из будущего», фото со съемок фильма «Солярис», работы художника Алексея Кожанова, который принимал участие в создании фильма «Прометей» Ридли Скотта.

Выставка будет работать до 6 апреля следующего года.