В Калуге пройдет выставка «Космос в кадре»

Ее открытие в музее космонавтики намечено на пятницу, 12 апреля.
Выставка посвящена научной фантастике о космосе.
- Неизвестные планеты и удивительные существа, жизнь в других галактиках, робототехника – все это до сих пор является неиссякаемым источником вдохновения для кинематографистов, - рассказал министр культуры и туризма нашего региона Павел Суслов.
В Калуге покажут, например, костюм робота Бармалея из фильма «Через тернии к звездам», флип из фильма «Гостья из будущего», фото со съемок фильма «Солярис», работы художника Алексея Кожанова, который принимал участие в создании фильма «Прометей» Ридли Скотта.
Выставка будет работать до 6 апреля следующего года.
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