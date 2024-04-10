В Малоярославце ремонтируют детскую школу искусств

Работы ведутся в рамках нацпроекта «Культура» во втором здания на улице Аузина.

В основном здании на улице Кутузова занимаются 670 детей.

- Строители ведут большую работу по перепланировке всех помещений: ломаются ненужные перегородки, переделываются дверные проемы, пожарные выходы, вставляются новые окна, полностью переделывается кровля здания. Обновят и фасады, - пояснили 10 апреля в правительстве Калужской области.

После ремонта в новые помещения на первом этаже переедет духовой оркестр. Для коллектива запланирован большой зал, комната для хранения инструментов.

На втором этаже разместятся эстрадные коллективы, в том числе ансамбль народных инструментов «Тилим-Бом» и «Зеленые рукава».

Предусмотрены учебные классы для теоретических и индивидуальных занятий, библиотеки.

Капитальный ремонт завершится до 1 августа.