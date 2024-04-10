Картинную галерею в Тарусе отремонтируют в рамках нацпроекта

Работы в рамках нацпроекта «Культура» начались на прошлой неделе.
- Рабочим предстоит выполнить большой объём внутренних работ в залах на двух этажах, лестничном пролёте, помещении, где хранятся запасники, и библиотеке, - рассказали 10 апреля в правительстве Калужской области. - В галерее заменят электропроводку, произведут монтаж новых светильников. Особое внимание уделят состоянию стен и потолков – ремонт здесь не проводился много лет, и состояние их далеко не самое лучшее.
Также планируется привести в порядок полы на двух этажах. Большую часть средств на ремонт, общая стоимость которого – порядка 5 миллионов рублей, выделил Калужский музей изобразительных искусств. Галерея является его филиалом.
Площадь здания на городской площади – более 600 квадратных метров. Его строительство было начато в 1967 в виде двухэтажной пристройки к Дому пионеров, который работал в закрытом в то время Петропавловском соборе.
В постоянной экспозиции музея представлены русская и западноевропейская живопись, предметы декоративно-прикладного искусства. Работают три именных зала – Николая Ракицкого, Василия Ватагина и Эдуарда Штейнберга.
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