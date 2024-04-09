В Мещовском районе появится новый Дом культуры

Строительство в поселке Молодежный ведется в рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура».

В учреждении разместятся зрительный зал с эстрадой на 100 мест, артистическая комната, кабинеты для игр и кружков, рассказали 9 апреля в пресс-службе правительства Калужской области.

Подрядная организация уже завершила работы первого этапа: устроен фундамент, опалубка, проведены работы по гидроизоляции, завершена кладка стен, уложены плиты перекрытия, вставлены окна, ведутся подготовительные работы по устройству кровли.

Открыть Дом культуры планируется в нынешнем году.