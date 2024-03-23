В Калуге отменили концерт группы «КняZz»

Музыканты должны были выступить во Дворце спорта «Центральный» вечером 23 марта.

- В связи с трагическими событиями, произошедшими в Москве, и запретом на проведение массовых и культурных мероприятий, все концерты и спектакли, запланированные на 23 и 24 марта, перенесены на новые даты, - сообщили во Дворце спорта. - Всю подробную информацию опубликуем в течение суток. Сопереживаем вместе со всей страной и выражаем глубокие соболезнования. Берегите себя и своих близких!

Также отменил все мероприятия Дом музыки. В драмтеатре и филармонии пока не комментировали ситуацию.

По данным Следственного комитета, в результате теракта в московском «Крокус Сити Холле» 22 марта погибли более 60 человек.