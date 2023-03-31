В Калуге 30-летнего мужчину с наркотиками задержали возле железной дороги

На подъездных путях Окской ветки в Калуге задержали 30-летнего мужчину, которого подозревают в хранении наркотиков. В пятницу, 31 марта, об этом сообщили в линейном отделе полиции на транспорте.

У калужанина нашли гашиш и амфетамин.

В кармане куртки у мужчины находились 10 свертков с запрещенным веществом общей массой в 11 граммов.

Полиция ведет расследование уголовного дела.

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