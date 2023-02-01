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В Калуге двое мужчин осуждены за сбыт поддельных рублей

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 01.02.2023 15:56 0 69
В Калуге двое мужчин осуждены за сбыт поддельных рублей

Два жителя Калуги признаны виновными в сбыте фальшивых денежных купюр. Об этом в среду, 1 февраля, сообщили в прокуратуре Калужской области.

Год назад, в феврале 2022 года, калужане сбыли в разных магазинах купюры в 2000 и 5000 рублей. Общая сумма ущерба составила 20 000.

В ходе расследования выяснилось также, что 50-летний мужчина хранил наркотики. По совокупности преступлений его отправили в колонию на шесть лет. Второму подсудимому, которому 47 лет, придется отсидеть четыре с половиной года.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 01.02.2023 15:56 0 69
Тэги: криминал прокуратура
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