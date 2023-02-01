В Калуге двое мужчин осуждены за сбыт поддельных рублей

Два жителя Калуги признаны виновными в сбыте фальшивых денежных купюр. Об этом в среду, 1 февраля, сообщили в прокуратуре Калужской области.

Год назад, в феврале 2022 года, калужане сбыли в разных магазинах купюры в 2000 и 5000 рублей. Общая сумма ущерба составила 20 000.

В ходе расследования выяснилось также, что 50-летний мужчина хранил наркотики. По совокупности преступлений его отправили в колонию на шесть лет. Второму подсудимому, которому 47 лет, придется отсидеть четыре с половиной года.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.