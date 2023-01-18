В Калуге жадность сгубила подмосковного мошенника

В Калуге 21-летний житель Подмосковья задержан по подозрению в мошенничестве. Об этом в среду, 18 января, сообщили в управлении МВД по Калужской области.

Молодой человек был участником банды, члены которой звонили пенсионерам от имени банкиров и убеждали их отдать деньги, чтобы якобы их защитить от преступников. Подозреваемый лично приезжал к калужанам и забирал крупные суммы, оставляя поддельные выписки со счетов. Шесть человек обманули на четыре миллиона рублей.

Попался мошенник, когда одной с одной и той же женщины деньги решили взять дважды. Сначала она поверила звонившим и отдала миллион рублей, но в тот же день обратилась в полицию. А когда ей вновь позвонили, попросила, чтобы приехал тот же специалист. И в доме калужанки его уже ждали полицейские.

Предполагаемый виновник рассказал, что такую работу нашел в интернете, а выписки из банков ему присылали сообщники.

Сейчас ведется расследование.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.