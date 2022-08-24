В Калуге женщина более семи лет не возвращала долг в 750 000 рублей

В среду, 24 августа, прокуратура города Калуги сообщает о контроле расследования по делу о мошенничестве.

Предварительно известно, что 50-летняя жительница Калуги в 2014-2015 годах на территории молочной фермы заняла у граждан 350 и 400 тысяч рублей.

Она убедила людей, что на эти деньги собирается купить холодильные установки, оплатить коммунальные платежи и закупить корма для крупного рогатого скота. И предоставила недостоверные сведения о гарантиях и порядке возвращения займа.

Деньги она потратила на свое усмотрение, а долг потерпевшим не вернула.

Расследование продолжается. Калужанке грозит до 6 лет лишения свободы.

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