В Калужской области ФСБ провела учения на вокзале в Сухиничах

В среду, 24 ноября, сотрудники ФСБ провели учения на железнодорожном вокзале в Сухиничах. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления силового ведомства.

По легенде, трое террористов захватили заложников на станции «Сухиничи - Главные». Они угрожали казнить людей и выдвигали политические требования. Переговоры завершились безрезультатно, поэтому спецназ пошел на штурм.

- Террористы нейтрализованы, заложники освобождены, - подчеркнули в управлении ФСБ по Калужской области.

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