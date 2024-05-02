В Калужской области поймали продававшего подросткам алкоголь мужчину

О возбуждении уголовного дела в отношении жителя Воротынска сообщили в пресс-службе полиции.

По предварительной информации, мужчина продал компании подростков две бутылки пива по 0,5 литра и две бутылки коктейля по 1,5 литра. До этого его уже ловили на продажах алкоголя несовершеннолетним.

Мужчине грозит штраф от 50 до 80 тысяч или один год исправительных работ с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью .