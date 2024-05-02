В Калужской области 91-летнюю женщину обманули на 733 тысячи рублей

За мошенничество 21-летнему мужчине из Калуги грозит до 10 лет лишения свободы, сообщили 2 мая в прокуратуре региона.

Под видом курьера калужанин приехал к пенсионерке и забрал у нее крупную сумму. Перед этим пенсионерке позвонили сообщники обвиняемого, которые убедили женщину, что ее дочь попала в аварию.

Все свои сбережения она передавала, чтобы урегулировать ситуацию с аварией.