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В Калужской области 91-летнюю женщину обманули на 733 тысячи рублей

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 02.05.2024 11:57 0 603
В Калужской области 91-летнюю женщину обманули на 733 тысячи рублей

За мошенничество 21-летнему мужчине из Калуги грозит до 10 лет лишения свободы, сообщили 2 мая в прокуратуре региона.

Под видом курьера калужанин приехал к пенсионерке и забрал у нее крупную сумму. Перед этим пенсионерке позвонили сообщники обвиняемого, которые убедили женщину, что ее дочь попала в аварию.

Все свои сбережения она передавала, чтобы урегулировать ситуацию с аварией.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 02.05.2024 11:57 0 603
Тэги: криминал
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