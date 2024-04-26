В Кирове 39-летний мужчина ударил знакомого ножом в спину

Пострадавшего удалось спасти, но он получил тяжелые травмы. Виновнику вынесли приговор, сообщили 26 апреля в управлении Следственного комитета по Калужской области.

Его отправили в колонию на год.

Конфликт произошел в деревне Большие Савки в январе нынешнего года. Виновник был дома у знакомого, когда туда пришел 43-летний мужчина, с которым он конфликтовал. Началась ссора. Мужчина ударил гостя ножом в спину.