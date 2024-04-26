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В Кирове 39-летний мужчина ударил знакомого ножом в спину

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 26.04.2024 11:42 0 223
В Кирове 39-летний мужчина ударил знакомого ножом в спину

Пострадавшего удалось спасти, но он получил тяжелые травмы. Виновнику вынесли приговор, сообщили 26 апреля в управлении Следственного комитета по Калужской области.

Его отправили в колонию на год.

Конфликт произошел в деревне Большие Савки в январе нынешнего года. Виновник был дома у знакомого, когда туда пришел 43-летний мужчина, с которым он конфликтовал. Началась ссора. Мужчина ударил гостя ножом в спину.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 26.04.2024 11:42 0 223
Тэги: криминал
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