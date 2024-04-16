В Калуге вынесли приговор мужчине, кошмарившему предпринимателей

33-летнего мужчину признали виновным в вымогательстве и мошенничестве, сообщили 15 апреля в Следственном комитете.

Суд отправил его в колонию строгого режима на восемь лет.

В 2013-2016 годах этот калужанин был членом преступной банды и вымогал деньги у предпринимателей. С 2019 по 2023 годы он прятался от следователей. Найти преступника удалось в Воронежской области.

Его соучастников задержали раньше, им вынесли приговоры два года назад.