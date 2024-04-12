За взятку задержан начальник колонии в Медыни

В пятницу, 12 апреля, о возбуждении уголовного дела сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По версии следствия, начальник исправительной колонии №4 получил от осужденного через посредника мобильный телефон.

- Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, - заявили в СК.

Преступления выявлено сотрудниками ФСБ. Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы.

Расследование преступления контролирует прокуратура.