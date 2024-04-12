Жителя Калужской области убили за то, что он не снял обувь

Конфликт произошел в ночь на 17 декабря в городе Сухиничи. Сейчас суд вынес приговор 41-летнему виновнику. Мужчину отправили в колонию строгого режима на 12 лет.

Он убил 30-летнего знакомого, который пришел к нему в гости и не снял обувь в доме, рассказали в управлении Следственного комитета по Калужской области.

Тело своей жертвы он оттащил к мусорным контейнерам.