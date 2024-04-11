2100 доз вакцины от кори, краснухи и паротита поступили в Калужскую область

Очередную партию препарата для иммунизации детей доставили в наше регион, сообщили утром 11 апреля в министерстве здравоохранения.

- Дети, посещающие детские сады и школы, будут вакцинироваться в образовательных организациях в плановом порядке, - пояснили в министерстве. - Для вакцинации в поликлиниках детей пригласят участковые медсестры.

Сейчас вакцина доставляется во все медучреждения Калужской области.