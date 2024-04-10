У пьяного калужского байкера забрали мотоцикл

31-летний мужчина попался инспекторам, когда ехал по улице Ленина в Юхнове.

Это нарушение было повторным, так что на него завели уголовное дело.

Виновникам приговорили к 300 часам обязательных работ. За руль ему нельзя садиться в течение двух с половиной лет. А мотоцикл конфискован, сообщили 10 апреля в прокуратуре.